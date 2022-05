Femminile, Giuliani: "Alti e bassi, ripartiremo dalle certezze. Orgogliosa di noi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile e dell'Italia, ha commentato così su Twitter la stagione rossonera conclusasi questo weekend contro la Juventus: "Un percorso fatto di alti e bassi che ci lascia un po’ l’amaro in bocca per alcune occasioni non sfruttate, ma che ci vedrà ripartire dalle certezze acquisite, insieme, pronte a tutto per raggiungere tutti i nostri nuovi obiettivi! ORGOGLIOSA DI NOI".