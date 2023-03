Femminile, Asllani a Milan TV: "Stagione impegnativa ma penso di aver contribuito con i miei gol"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Milan Femminile Kosovare Asllani è stata intervistata da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: “Finora è stata una stagione intensa, sono arrivata direttamente dagli Europei, quindi è una stagione molto impegnativa per me ma credo di aver contribuito con i miei gol. Si vuole sempre migliorare in classifica e stiamo lavorando duro per questo. Penso che siamo migliorate passo dopo passo ma dobbiamo tenere conto che abbiamo avuto tante giocatrici nuove in questa stagione: ci vuole un po’ di tempo per ambientarsi al campionato italiano, al modo di giocare qui. Sono cose che richiedono tempo e stiamo lavorando per migliorare anche in vista della prossima stagione”.