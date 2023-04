LIVE MN - Femminile, Milan Juventus (3-3): pareggio pirotecnico al Puma House of Football

Partita a dir poco pirotecnica quella tra Milan e Juventus Femminile, con le bianconere andate due volte in vantaggio e recuperate entrambe le volte dalle rossonere di Ganz. Partita dalle mille emozioni al Puma House of Football.

95' Dopo 5 minuti di recupero il signor Lovison di Padova fischia la fine del match.

90' Assegnati 5 minuti di extra time.

88' Mascarello dalla bandierina serve Piemonte il tiro è debole e finisce nelle mani del n 16 della Juventus

83' Cambio, esce Greta Adami ed entra Mascarello.

80' Rimessa in difesa per il Milan.

78' Crampi per Grimshaw, è necessario l'ingresso dei sanitari.

73' Cambio per le rossonere. Esce dopo una super prestazione Dompig, al suo post con il numero 20 entra Soffia.

64' GOL DEL MILAN. Partita spettacolare al "Puma House Football", Nouwen serve Dompig che insacca alle spalle di P.Maignin.

63' Martina Nystrom riporta la Juventus in vantaggio, Caruso con un passaggio filtrante serve l'attaccante della Juventus che con un sinistro fulmina Giuliani.

60' Brivido per il Milan su una azione della Juventus con Nystrom, Greta Adami devia in calcio d'angolo.

58' Si scaldano per il Milan Soffia e Mascarello.

53' PAREGGIO DEL MILAN, CORALE AZIONE DEL MILAN, VIGILUCCI STACCA DI TESTA E IN POCHI MINUTI PAREGGIA I CONTI. GOL DI VALERY VIGILUCCI

49' GOAL DEL MILAN, Thomas serve Piemonte che con un dribbing super Lenzini e realizza un grandissimo goal, accorciando le distanze.

47' Bella azione del Milan, ci prova Martina Piemonte che mette in difficoltà il portiere bianconero.

47' Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre nello spogliatoio.

45' Due minuti di recupero.

44' Raddoppio della Juventus con Martina Lenzini. Caruso in area serve Lenzini che batte Giuliani

33' Necessario l'intervento dei sanitari del Milan per un colpo subito dalla nostra calciatrice dopo il colpo subito.

29' Ammonizione per Martina Piemonte dopo un fallo sul portiere della Juventus. Per l'arbitro è cartellino giallo.

25' Caruso dalla bandierina, si salva il Milan con Laura Giuliani.

20' La Juventus ci prova, Cernoia non arriva per fortuna del Milan si rimane sul punteggio di 0 a 1 per la Juventus.

13' Milan vicinissimo al pareggio, Martina Piemonte per poco non pareggia i conti!

7' Ci prova il Milan, l'assistente alza la bandierina, Vigilucci in fuorigioco.

1' Juventus Femminile in vantaggio con Nystrom, le bianconere colpiscono a freddo.



1' Inizia il match

Care amiche e amici, benvenuti su Milannews.it quest’oggi alle 14:30 al “Puma House Football” si disputerà la 6 giornata valida per la poule scudetto del campionato Serie A femminile. Una gara fondamentale e importantissima per le ragazze di Ganz che dovranno vedersela con le ragazze di coach Montemurro attualmente 2 in classifica. Dirigerà l’incontro il signor Lovison della sezione Aia di Padova. Restate sintonizzati, vi terremo aggiornativi.

Formazioni ufficiali

Milan Femminile (4-2-3-1): Giuliani, Thrige, Nouwen, Fusetti, Bergamaschi; Adami, Grimshaw; Dompig, Vigilucci, Dubcova; Piemonte. A disp.: Mascarello, Sevenius, Carage, Thomas, Soffia, Fedele, Dubcova, Crevacore, Babb. All.: Ganz.

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Cernoia; Cantore, Nystrom, Bonansea. A disp.: Forcinella, Gama, Nilden, Simon, Duljan, Schatzer, Pedersen, Beerensteyn. All.: Montemurro.