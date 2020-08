Milan Femminile, le foto del successo in amichevole contro l'Ajax con la nuova maglia

Nella giornata odierna il Milan Femminile ha sfidato in amichevole l'Ajax, battendo le olandesi per 5-0. Teatro della partita il Sportpark De Toekomst di Amsterdam, a porte chiuse a causa delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19. Le marcatrici sono state Dowie (X3), Giacinti e Kuliš. Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato diversi scatti del match delle rossonere, scese in campo con la nuova maglia per la stagione 2020/21.

Rossonere con la nuova maglia sponsorizzata @BancoBPMSpa: esordio vincente!

Cinque gol all'Ajax, ad Amsterdam, nella prima amichevole estiva 🤩✅#FollowTheRossonere #SempreMilan

Credit: Ajax Images pic.twitter.com/rBuDq77wDe — AC Milan (@acmilan) August 11, 2020