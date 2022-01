MN - Milan Femminile, Giacinti in procinto di passare alla Fiorentina in prestito

Dopo le voci degli ultimi giorni sta per avere fine la questione Giacinti. Numero 9 ed ex capitano della squadra allenata da mister Ganz, Valentina in queste ore sta ratificando il passaggio, apprende la redazione di MilanNews.it, in prestito secco alla Fiorentina. Nelle prossime ore sono attesi i comunicati di rito.

di Antonio Vitiello.