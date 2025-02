Serie A Femminile, il punto dopo la 17^ giornata: Milan quinto

vedi letture

Nella penultima giornata della prima fase della Serie A Femminile si riapre nuovamente la corsa Scudetto. La Juventus infatti compie un, inaspettato, passo falso pareggiando in casa con il fanalino di coda Napoli e permettendo il rientro di Inter e Roma, che al sabato avevano battuto rispettivamente Fiorentina e Sampdoria. Le nerazzure ora infatti si trovano a -5 dalla vetta, mentre le campionesse in carica a -8; con la Poule Scudetto però tutto può ancora accadere visto che per entrambe ci saranno altre due occasioni per incontrare le bianconere e provare a insidiarle per un titolo che in certi momenti della stagione sembrava saldamente nelle mani della squadra di Canzi.

Il Milan invece, con il successo in rimonta sul Sassuolo e la sconfitta del Como Women contro la Lazio, mette una seria ipoteca sul quinto posto e dunque sull'obiettivo minimo della stagione. Una grande rimonta quella delle rossonere che sono in pieno ricambio generazionale con tantissime giovani lanciate in prima squadra per dare il via a un nuovo corso. Continua invece il momento difficile della Fiorentina che ora mette a rischio anche il quarto posto visto che il Milan ora è a -2 in classifica.

In coda infine la lotta salvezza, salvo cataclismi, è tutta fra Sampdoria e Napoli Femminile, squadre divise da appena un punto in classifica.

Serie A Femminile, giornata 17

Inter-Fiorentina 2-0

6’ Cambiaghi, 70’ Magull

Roma-Sampdoria 4-0

18’, 42’ Giugliano, 56’ Corelli, 62’ Haavi

Sassuolo-Milan 2-3

16’ Clelland (S), 22’ Philtjens (S), 24’ Vigilucci (M), 67’ Ijeh (M), 71’ Stokic (M)

Juventus-Napoli Femminile 1-1

52’ Cantore (J), 74’ Andrup (N)

Como Women-Lazio 1-2

7’ Le Bihan (L), 22’ Simonetti (L), 90’+3’ Kramzar (C)

Classifica

Juventus 42

Inter 37

Roma 34

Fiorentina 27

Milan 25

Como Women 22

Lazio 19

Sassuolo 16

Sampdoria 8

Napoli Femminile 7