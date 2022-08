VIDEO - Femminile, Racing Louisville-Milan 2-0: gli highlights

I canali social del Milan hanno pubblicato gli highlights della partita di Women's Cup 2022 contro il Racing Louisville: le rossonere di Ganz si sono arrese alle padrone di casa per 2-0. In calce al pezzo il video con i gol del match.

A brave fight but not enough against our American opponents



Una prestazione positiva delle rossonere nonostante la sconfitta #FollowTheRossonere #TheWomensCup #SempreMilan pic.twitter.com/BLAwI8fh6d