Milan-Sassuolo: arbitra Marinelli

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Sassuolo, match valido per la 18^ giornata di Serie A in programma sabato alle 18 a San Siro:

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: ROSSI M. – RICCI

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VALERI

Sono tre i precedenti dell'arbitro di Tivoli con il Milan: il bilancio è di due vittorie e un pareggio, tutti in Serie A. Eccoli nel dettaglio:

22 ottobre 2022: Milan-Monza 4-1

13 agosto 2022: Milan-Udinese 4-2

4 aprile 2022: Milan-Bologna 0-0