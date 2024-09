L’arbitro di Milan-Lecce: la prima volta di Zufferli con i rossoneri

vedi letture

Questa sera il match fra Milan e Lecce in programma a San Siro alle 20.45 sarà diretto dal trentaquattrenne Luca Zufferli della sezione di Udine.

Il fischietto friulano, originario di Azzida, frazione di San Pietro al Natisone, dopo 82 gare in Serie C, è stato promosso nella CAN A-B nel luglio 2021 e ha fatto il suo esordio in Serie A il 12 febbraio 2023 in occasione di Bologna – Monza.

Accanto a lui domani ci saranno i due assistenti Raspollini e Scarpa, il quarto ufficiale Feliciani e il duo Di Bello – Mazzoleni al VAR.

Sarà al primo incrocio con il Milan, mentre con il Lecce le strade si sono già incrociate in tre occasioni (di cui una sola nella massima serie) con due vittorie e un KO.

Nella massima serie ha diretto appena 11 gare, dove ha estratto 31 cartellini gialli e assegnato 2 calci di rigore.

di Valentino Cesarini