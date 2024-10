Riecco l’arbitro Chiffi per il Milan. Numeri e curiosità del fischietto

A dirigere la gara in programma di sabato alle ore 18 tra Milan e Udinese a San Siro sarà il 39enne Daniele Chiffi della Sezione di Padova. Accanto a lui ci saranno i due assistenti Dei Giudici e Yoshikawa, il quarto ufficiale Cosso e la coppia Mariani – La Penna al VAR.

Chiffi ha fatto il suo esordio nella massima serie il 10 maggio 2014 in occasione della sfida fra Sampdoria e Napoli, terminata 5 a 2 in favore dei partenopei. Dal gennaio 2022 è diventato arbitro internazionale.

In Serie A, Chiffi ha diretto 98 gare, estraendo 390 cartellini gialli, 20 rossi e assegnando 26 calci di rigore.

Torna ad arbitrare il Milan a distanza di una stagione intera. L’ultima sfida in cui Chiffi e i rossoneri si sono incrociati risale al 23 aprile 2023 in occasione di Milan – Lecce, terminata 2 a 0. In totale il bilancio con i rossoneri è di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 KO (a La Spezia nel 2021).

Con l’Udinese il bilancio è negativo, visto che in 9 incroci, la squadra friulana ha vinto solamente 2 volte, contro i 2 pareggi e le 5 sconfitte (di cui 4 nelle ultime sfide).

di Valentino Cesarini