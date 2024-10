Chiffi bocciato: "Sbaglia troppo. Sul gol annullato la valutazione è soggettiva, ma giusta"

Oltre ai 22, e più, giocatori in campo, protagonista in negativo ieri sera a San Siro è stato anche l'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, reo di aver offerto una prestazione ampiamente insufficiente (così come tutta la terna, escluso il Var) frutto di decisioni molto dubbie, su tutte l'espulsione di Tijjani Reijnders al 30esimo minuto del primo tempo. Queste le valutazioni dei principali quotidiani sportivi italiani e non:

La Gazzetta dello Sport

Chiffi 4,5: "Sbaglia troppo. A parte gli episodi citati, non ammonisce Touré duro su Chukwueze. L'Udinese protesta per mani di Pavlovic, ma il braccio è aderente al corpo".

Del Giudici 5

Yoshikawa 5,5

Il Corriere dello Sport

La moviola 6: "La decisione più delicata riguarda l'annullamento del gol in pieno recupero: fuorigioco millimetrico di Ekkelnkamp, lunga revisione al monitor prima di togliere l'1-1 all'Udinese. Reijnders espulso per un tocco al limite dell'area su Lovric lanciato a rete: check del Var per il via-libera al rosso diretto. Cancellato un gol a Ehizibue per fuorigioco, dopo che Lovric gira in maniera quasi impercettibile il cross di Zarraga. Trattenuta di Iker Bravo su Pulisic al limite dell'area bianconera: perdonato dall'ammonizione lo spagnolo. Kabasele sbraccia su Morata, che rimane a terra coprendosi il volto: il replay dimostra che il tocco del difensore è lieve. Bijol punito per il blocco su Morata a centrocampo: l'ammonizione ci sta. Contatto Pavlovic-Kabasele nell'area rossonera: il check arbitrale giudica fortuita la scivolata del serbo. Poco più tardi, sempre Pavlovic rischia con un movimento del braccio non giudicato però da rigore".

Mariani 6,5 (VAR)

Tuttosport

Chiffi 4.5: "Il rosso a Reijnders ci sta, anche se Lovric è furbo a cambiare direzione e a rallentare per favorire l’impatto con l’olandese. Nella ripresa evidente l’errore su Touré, neanche ammonito per un pestone a Chukwueze da “arancione”. E manca un rigore all’Udinese (Pavlovic frana su Kabasele). Sul gol annullato la valutazione è soggettiva, ma giusta".

La Repubblica

Chiffi 4,5

Il Corriere della Sera

Chiffi 5