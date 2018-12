Acmilan - Europa League, i risultati delle rivali: il Real Betis

Importante vittoria per la formazione di Quique Setién, che al Benito Villamarín batte 2-0 il Rayo Vallecano. Real Betis subito pimpante in avvio, con Canales che apre troppo il sinistro mandando il pallone sul fondo. Al 40' è Sidnei a sfiorare il vantaggio, ma il suo colpo di testa termina a lato. È il preludio, però, al vantaggio che arriva al 59' con il calcio di rigore (concesso con l'aiuto della VAR) trasformato da Lo Celso. Il gol apre spazi e opportunità ai biancoverdi, che al 76' trovano il raddoppio con l'azione solitaria di Sidnei, bravo nel saltare tre uomini e battere Dimitrievski per la rete del definitivo 2-0. È un successo importante per gli andalusi, che si rilanciano in classifica raggiungendo il sesto posto a quota 22 punti, a -4 dalla zona Champions.