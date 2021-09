Allegri e la sfuriata dopo il pareggio col Milan: toni accesi all'interno dello spogliatoio

Il Corriere dello Sport torna sul post Juventus-Milan e sullo sfogo di Massimiliano Allegri contro alcuni giocatori bianconeri. Le ire del tecnico erano rivolte soprattutto ai subentrati (quindi Kean, Chiesa e Kulusevski), ma in generale un po' tutta la rosa è stata ripresa all'interno dello spogliatoio. Lì Allegri, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbe lasciato da parte la calma per utilizzare toni accesi nello spiegare il proprio disappunto e per far capire cosa sia la Juventus.