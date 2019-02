Atalanta, Castagne: "Col Milan sfida che vale sei punti"

Tuttosport riporta le dichiarazioni di Timothy Castagne, difensor dell’Atalanta, il quale ha parlato della prossima gara contro il Milan: "Per noi è una sfida importantissima che non vale tre punti, bensì sei. I rossoneri stanno esprimendo un buon calcio, hanno Piatek che sta realizzando tanti gol e Donnarumma che sta compiendo grandi parate. Dovremo essere precisi in fase di finalizzazione e fare un’ottima prova in fase difensiva cercando di essere attenti e ripartire velocemente".