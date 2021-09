Atalanta subito al lavoro verso il Milan: terapie per Gosens

Il sito ufficiale dell'Atalanta, prossimo avversario del Milan in campionato, riporta il racconto dell'allenamento odierno dei nerazzurri: "Archiviata la vittoria sullo Young Boys in UEFA Champions League, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina in vista del prossimo impegno di campionato, domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo contro il Milan per la 7ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Squadra divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro in palestra e sul campo per gli altri. Terapie per Gosens. Domani, venerdì 1 ottobre, è in programma una seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".