Atletico Madrid al secondo pari nelle ultime tre partite dopo lo 0-0 contro il Bilbao. Espulso Joao Felix

Il prossimo avversario del Milan in Champions League, l'Atletico Madrid, ha pareggiato per 0-0 nell'ultimo match della Liga spagnola in casa contro l'Athletic Bilbao. Per i Colchoneros si tratta del secondo pareggio nelle ultime tre partite, anche se questo fa sorridere data l'inferiorità numerica degli ultimi 12 minuti per via dell'espulsione (doppia ammonizione) di Joao Felix.