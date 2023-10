B.Dortmund, Tullberg (all.U19): "Milan? E' tra le grandi favorite per vincere la Youth League"

Intervistato dal sito ufficiale del Borussia Dortmund, Mike Tullberg, allenatore della squadra giallonera U19 che ha perso contro la Primavera del Milan in Youth League, ha parlato così della formazione rossonera di Abate: "Abbiamo già giocato contro alcune squadre eccezionali nella UEFA Youth League, ma il Milan ha una qualità eccezionale, ha giocato in modo maturo e maturo. Il Milan è una squadra affiatata, ha messo in mostra un ottimo calcio, soprattutto nel primo tempo. I rossoneri hanno fatto circolare la palla velocemente e con grande sicurezza, non hanno commesso quasi errori e hanno chiaramente dominato la partita. Hanno punito i nostri errori, a noi è mancato invece il coraggio. Ma bisogna anche ammettere che la nostra giovane squadra non può ancora competere con il Milan.

Dopo i cambi le cose sembravano complessivamente andare meglio, ma il Milan ci aveva già mostrato i nostri limiti. Devo comunque fare i complimenti alla squadra perché non si è mai arresa. I nostri ragazzi possono solo imparare da partite come questa. Il Milan è sicuramente uno dei grandi favoriti per vincere la UEFA Youth League in questa stagione".