Baroni a Dazn: "Partita da cui passa molto. Troviamo avversario di grande spessore"

vedi letture

Il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di agguantare un posto Champions League questa sera alle 20.45 a San Siro contro la Lazio, in occasione del 27° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono conquistare necessariamente i tre punti dopo la sconfitta di Bologna ma soprattutto dopo che praticamente tutte le avversarie dirette hanno ottenuto risultati positivi. Nel pre gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'allenatore biancoceleste Marco Baroni. Le sue dichiarazioni integrali.

Sogno Champions possibile?

"È ancora lunga, ci sono squadre forti che stanno riprendendo il cammino. Sappiamo che oggi è una partita importante e da cui passa molto ma allo stesso tempo i ragazzi sono preparati. Noi vogliamo questo tipo di partite, sono un'opportunità di crescita"

Che partita dobbiamo aspettarci?

"Non dobbiamo mai uscire dalla nostra partita, loro hanno molta fisicità e tantissima qualità. Noi dobbiamo lavorare di squadra, di coralità e di gioco. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo anche oggi. Partita di altissimo profilo. Troviamo un avversario di grande spessore"

Manca Castellanos, cosa chiedi a Dia?

"Per noi Castellanos è fondamentale. In questa squadra hanno segnato in tanti e abbiamo fatto gol di squadra più che individuali. Si attacca tutti insieme, Dia come Tchaouna. Dobbiamom dare fiducia, sono ragazzi giovani che hanno bisogno di queste partite per crescere"