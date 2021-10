Bologna, ecco Viola: può essere disponibile già sabato per il Milan

Il Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato, ha chiuso l'arrivo dello svincolato Nicolas Viola, centrocampista che potrebbe essere disponibile già sabato per il match casalingo contro i rossoneri. L'ex Benevento ha detto sì ad un contratto di un anno più opzione per il secondo. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.