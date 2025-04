Bologna, Italiano: "L'infortunio di Ndoye fa arrabbiare, spero possa recuperare in un paio di settimane"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è intervenuto così in conferenza stampa dopo il pareggio maturato contro l'Udinese. Questo un estratto delle considerazioni dell'allenatore rossoblù, futuro avversario del Milan in Coppa Italia.

Come sta Ndoye?

"L'infortunio di Ndoye fa arrabbiare, era un 5 contro 5, l'ho messo a fare la sponda da fermo, ha preso una pallonata e ha sentito pizzicare. Una roba lieve al quadricipite, spero che possa recuperare in un paio di settimane. Ha quello spunto che oggi nel primo tempo è mancato. Sono però spunti che Orso e Cambiaghi hanno. Tutte le gare che però ho giocato contro l'Udinese sono state tirate. Pensiamo alle prossime, la prossima è uno spareggio".

Un'occasione mancata?

"Tante gare sembrano scontate, ma si fa fatica con tutte in Serie A. L'Udinese non ha obiettivi ma è una grande squadra, mi piace chi subentra e ci dà una mano per capovolgere l'esito delle gare. Dai cambi spesso troviamo energia e nell'ultimo mese può essere un fattore importante".

Castro come sta?

"Gli ho chiesto come si sentiva col piede, già da prima mi diceva che si sentiva bene. Sono dolori che possono sparire da un momento all'altro, mi sembra stia meglio. Se però deve un po' trascinarsi preferisco usarlo per un quarto d'ora e la spizzata poteva farci vincere, ma penso aumenterà la condizione con il passare dei giorni"