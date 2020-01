Cagliari, Maran in conferenza: "Difficile inquadrare questo Milan. Ibra? Dovremo essere bravi a sporcargli i rifornimenti"

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa del Milan, avversario domani dei sardi in campionato: "Un giudizio sul Milan? Difficile rispondere, hanno avuto tanti cambiamenti finora: è stato difficile preparare la partita, perché non è facile inquadrarli. Hanno cambiato davvero tanto finora, lo sapete. Ibra? E' molto positivo che campioni simili giochino nel nostro campionato. Sarà un punto di riferimento per loro, dovremo essere bravi a sporcargli i rifornimenti. La gara di domani? Sicuramente possiamo mandar via l'alone di sconfitte, ma chiuderemo comunque il girone d'andata al sesto posto: superare l'impasse proprio con una squadra importante come il Milan sarebbe importante" riporta tuttomercatoweb.com.