Champions League, la lista del Bayer Leverkusen: X. Alonso avversario rossonero

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa del Bayer Leverkusen che sarà la seconda avversaria della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Lukas Hradecky

Matěj Kovář

Niklas Lomb

DIFENSORI

Piero Hincapie

Jonathan Tah

Edmond Tapsoba

Arthur

Alejandro Grimaldo

Nordi Mukiele

Jeremie Frimpong

Sadik Fofana

Jeanuël Belocian

CENTROCAMPISTI

Jonas Hofmann

Robert Andrich

Florian Wirtz

Aleix García

Exequiel Palacios

Granit Xhaka

ATTACCANTI

Martin Terrier

Patrik Schick

Nathan Tella

Amine Adli

Victor Boniface