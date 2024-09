Champions League, la lista della Stella Rossa di Krunic

vedi letture

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa della Stella Rossa che sarà la sesta avversaria della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Marko Ilić

Omri Glazer

Vuk Draškić *

Ivan Guteša

DIFENSORI

Uroš Spajić

Milan Rodić

Nasser Djiga

Stefan Leković *

Vanja Drkušić

Youngwoo Seol

Ognjen Mimović *

CENTROCAMPISTI

Mirko Ivanić

Rade Krunić

Jovan Šljivić *

Guélor Kanga

Aleksandar Katai

Timi Elšnik

Dálcio Gomes

Felício Milson

Luka Ilić

Vladimir Lučić

Nikola Knežević *

Veljko Milosavljević *

Nemanja Radonjić

Yegor Prutsev

Lazar Jovanović

ATTACCANTI

Cherif Ndiaye

Peter Olayinka

Silas

Bruno Duarte

Uroš Sremčević

Andrija Maksimović *