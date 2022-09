Chelsea, rinviata anche la prossima sfida di Premier contro il Liverpool

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta il sito ufficiale della Premier League con un comunicato ufficiale, il campionato inglese riprenderà le ostilità nel prossimo weekend dopo essere stato rinviato per la morte della Regina Elisabetta II. Tre partite, però, non verranno disputate sempre per motivi legati alla preparazione del funerale della sovrana. Tra queste anche la sfida dell'eurorivale del Milan, il Chelsea che avrebbe dovuto giocare contro il Liverpool. Dopo la sconfitta contro la Dinamo, i blues non hanno più rimesso piede in campo e lo faranno solamente mercoledì contro il Salisburgo prima della sosta per le nazionali. Sempre in questo spazio di tempo il club londinese ha anche esonerato Tuchel e ingaggiato come nuovo allenatore Graham Potter.