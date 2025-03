Como, Fabregas può sorridere: contro il Milan tutti i giocatori a disposizione

vedi letture

Domani, sabato 15 marzo 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà teatro di una sfida dal sapore particolare tra Milan e Como, valida per la 29ª giornata di Serie A. Un match che vede contrapposte due squadre con obiettivi stagionali differenti: i rossoneri cercano disperatamente punti per avvicinarsi alle posizioni europee, mentre i lariani puntano a consolidare la loro posizione a metà classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Il Como dunque, avversario ostico e che aveva già messo in difficoltà i rossoneri di Conceiçao a gennaio. Al Sinigaglia vinsero i rossoneri grazie ai gol di Theo e Leao, ma fu una gara combattuta contro i ragazzi di Fabregas, oggi al 13^ esimo posto in classifica. Domani, quella che si preannuncia come una sfida fondamentale per il destino di entrambe le squadre. Il Milan per la Champions, il Como per la salvezza in Serie A.

Como al completo, Fabregas ha tutti a disposizione

Verso la sfida di domani sera infatti, il tecnico spagnolo potrà avere a disposizione tutta la squadra. Di seguito l'elenco completo:

I convocati del Como

PORTIERI: Vigorito, Reina, Butez

DIFENSORI: Kempf, Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van Der Brempt

CENTROCAMPISTI: Strefezza, Dele Alli, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Nico Paz, Caqueret

ATTACCANTI: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikonè, Diao

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Bindoni - Tegoni

IV uomo: Crezzini

VAR: Doveri

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it