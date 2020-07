Conte: "Se criticano noi, non immagino cosa si dica di chi non è in Champions..."

Antonio Conte, a Sky Sport, ha parlato del 2-2 tra la sua Inter e la Roma. "Stiamo facendo ottime cose. Al di là del secondo posto, siamo in Champions con quattro giornate d'anticipo e la Roma era partita con i nostri stessi obiettivi come il Milan, come il Napoli. Ci si scorda questo, il campionato è competitivo. Il prossimo anno qualcuno starà fuori in Champions: se si parla di campionato sotto le righe per noi, non immagino per chi non ha centrato l'obiettivo".