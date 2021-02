Conte sfida Ibrahimovic: "Non è detto che segni questa volta" 

In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter ha parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Antonio Conte: "Come si ferma Zlatan Ibrahimovic? Si risolve lavorando da squadra, cercando di ridurre al minimo gli errori. Stiamo parlando di un giocatore forte, che sta dando tantissimo al Milan. Ci ha fatto gol nelle partite precedenti, non è detto che lo faccia questa volta".