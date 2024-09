Coppa Italia, oggi alle 16 Lecce-Sassuolo. Chi vince sfida il Milan agli ottavi

Quest'oggi inizia il programma dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. In campo anche Lecce e Sassuolo. Una partita che interessa il Milan da vicino non solo perché sfiderà i pugliesi venerdì sera in campionato alle 20.45 a San Siro, ma anche perchè dalla vincente di questa sfida uscirà la prossima avversaria dei rossoneri agli ottavi di finale della competizione. La gara, che si gioca al Via del Mare, inizierà alle ore 16. Di seguito, invece, il calendario di questi tre giorni:

LECCE – SASSUOLO (Martedì 24/09 h.16.00)

CAGLIARI – CREMONESE (Martedì 24/09 h.18.30)

TORINO – EMPOLI (Martedì 24/09 h.21.00)

PISA – CESENA (Mercoledì 25/09 h.16.00)

UDINESE – SALERNITANA (Mercoledì 25/09 h.18.30)

GENOA – SAMPDORIA (Mercoledì 25/09 h.21.00)

MONZA – BRESCIA (Giovedì 26/09 h. 18.30)

NAPOLI – PALERMO (Giovedì 26/09 h. 21.00)