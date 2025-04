Inter, Calhanoglu: "Partita equilibrata, preso un gol che non si può prendere"

Hakan Calhanoglu ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Inter 1-1. Le sue dichiarazioni:

Un gol fondamentale stasera. Gioia o rimpianto pe ril pareggio? “È stata una partita equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio secondo me, abbiamo spinto. Abbiamo preso un gol che non si può prendere, ma poi abbiamo giocato. Era importante non perdere, c’è ancora il ritorno”.

Sul ritorno: “C’è ancora tempo per la seconda partita. Ora ci concentriamo sul Parma, per noi è molto importante, stiamo puntando ad un obiettivo molto importante. Al derby ci penseremo quando arriverà la partita di Coppa Italia”.