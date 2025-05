Genoa, Messias: "Oggi ho l’opportunità di giocare contro questo club che ha una grandezza incommensurabile e sono contento di rivedere i miei amici”

Junior Messias, ex rossonero, ha parlato a DAZN nel prepartita di Genoa-Milan. Le sue dichiarazioni:

Avete l’obiettivo di vincere contro una big per concludere almeglio la stagione?

“Il nostro obiettivo è fare sempre bene, cercare di dare il nostro massimo per rispetto verso noi stessi, lavoriamo ogni giorno come se dovessimo affrontare una finale, e anche per rispetto verso i nostri tifosi: l’obiettivo ora è farli divertire”.

Che ricordi hai del Milan?

“Il Milan fino adesso non mi ha portato bene, ogni volta che dovevo giocarci contro mi infortunavo (ride, ndr). Oggi ho l’opportunità di giocare contro questo club che ha una grandezza incommensurabile e sono contento di rivedere i miei amici”.