Bologna, domani la ripresa in vista della doppia sfida al Milan

Il Bologna aspetta il Milan. Dopo aver pareggiato 1-1 contro la Juventus nel big match di domenica sera del 35° turno di Serie A Enilive, che oggi si chiuderà con la partita tra il Genoa e i rossoneri, la formazione di Vincenzo Italiano può già pensare alla cruciale doppia sfida con il Diavolo. Venerdì 9 maggio alle ore 20.45 ci sarà la gara di campionato a San Siro, con i rossoblù che hanno tantissimo da giocarsi; mercoledì 14 maggio alle 21, all'Olimpico di Roma, sarà il momento della finale di Coppa Italia, evento clou del finale di stagione del Milan.

Nella giornata di oggi, però, il Bologna ne ha approfittato per riposarsi. Come sottolineato dal sito ufficiale del club, infatti, la squadra rossoblù sarà di nuovo in campo al centro di allenamento solamente domani mattina e da quel momento comincerà a prepararsi in vista delle due gare contro il Milan. La nota del club: "Gli allenamenti dei rossoblù in preparazione a Milan-Bologna riprenderanno domani mattina con una seduta di lavoro alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli".