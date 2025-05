I convocati del Genoa. Assenti Malinovskyi, Cornet, Ekuban, Onana e Cuenca

vedi letture

Genoa-Milan chiuderà la 35esima giornata di Serie A. La squadra di Vieira, reduce da 2 sconfitte consecutive, va a caccia di una vittoria contro una proverbiale big che le consentirebbe di mettere nel mirino il decimo posto. Il tecnico dei rossoblu Patrick Vieira ha diramato la lista dei convocati. Come detto dallo stesso allenatore non saranno presenti questa sera in rosa gli infortunati Malinovskyi, Cuenca, Onana, Ekuban e Cornet. Torna disponibile invece Otoa che ha scontato il turno di squalifica. Questa la lista completa:

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Martin, Norton-Cuffy, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Kassa, Masini, Messias, Thorsby.

Attaccanti: Ekhator, Pinamonti, Venturino, Vitinha.