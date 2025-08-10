Napoli, Beukema su De Bruyne: "Un valore aggiunto, è un ragazzo umile"
MilanNews.it
Sam Beukema, nuovo difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il successo nell'amichevole contro il Sorrento: "Per noi è stato importante non subire gol, stiamo lavorando tanto su questo durante la settimana e siamo soddisfatti, anche per le due vittorie di fila".
Un pensiero su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne: "E' bello giocar contro Romelu durante la settimana, così noi difensori ci prepariamo bene. Loro sono fra gli attaccanti più forti del campionato. E' un piacere giocare con e contro di loro. De Bruyne è un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. E' un ragazzo umile, ci facciamo tanti scherzi. Ci posso parlare anche in olandese, è un ragazzo fantastico e siamo felicissimi di averlo con noi".
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
1 Zazzaroni sul mercato del Milan: "Finalmente gli acquisti di Jashari e Estupiñan. Allegri stravede per Bartesaghi"
Primo Piano
Allegri: "Non è stato un disastro, l'importante era non avere infortuni. Ora inizia la stagione che conta, la più divertente"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com