Napoli, Beukema su De Bruyne: "Un valore aggiunto, è un ragazzo umile"

Sam Beukema, nuovo difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il successo nell'amichevole contro il Sorrento: "Per noi è stato importante non subire gol, stiamo lavorando tanto su questo durante la settimana e siamo soddisfatti, anche per le due vittorie di fila".

Un pensiero su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne: "E' bello giocar contro Romelu durante la settimana, così noi difensori ci prepariamo bene. Loro sono fra gli attaccanti più forti del campionato. E' un piacere giocare con e contro di loro. De Bruyne è un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. E' un ragazzo umile, ci facciamo tanti scherzi. Ci posso parlare anche in olandese, è un ragazzo fantastico e siamo felicissimi di averlo con noi".