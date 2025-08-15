Bari, Nikolau: "Il Milan ha tantissimi campioni. Leao? Faremo il massimo per fermarlo"
Il Milan sfiderà il Bari nella prima partita stagionale, domenica sera alle 21.15 a San Siro in occasione del Primo Turno di Coppa Italia. In conferenza stampa, per la squadra pugliese, ha parlato il neo difensore Dimitrios Nikolaou. Il tecnico Fabio Caserta parlerà nella giornata di sabato. Le parole sulla partita del difensore greco.
Su come si fa a battere il Milan: "Segreto per battere il Milan? Non c’è un segreto, ci vuole tanta corsa, volontà, essere squadra e stare in campo con umiltà fino alla fine per provare a prendere ogni palla e andare ad aggredire ogni palla. E basta".
Su come si può fermare Rafael Leao: "Come si marca Leao? Il Milan ha tantissimi campioni ma Leao è un punto di riferimento. Cercheremo di fare il massimo che possiamo per fermarlo".
