Qui Bari, il report dell'allenamento odierno: due giocatori lavorano a parte
Il Bari, prossimo avversario del Milan in Coppa Italia, domenica sera alle 21.15 a San Siro, continua la sua preparazione in vista della sfida. Di seguito il report dell'allenamento dei pugliesi di oggi 14 agosto, riportato sul sito ufficiale del club.
Il report: "Ultime sedute di lavoro per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione in programma sul terreno del 'G. Meazza' a partire dalle ore 21:15 di domenica 17 agosto per i 32esimi di Coppa Italia FrecciaRossa contro il Milan (diretta su Canale 5).
Quest'oggi la squadra, dopo un lungo prologo in sala video, ha sostenuto una seduta prettamente tattica sviluppata su esercitazioni a tutto campo con obiettivi variabili e preceduta da un riscaldamento tecnico ad intensità crescente. Tabella di lavoro differenziata per Davide Colangiuli e Sheriff Kassama.
Per domani, Ferragosto, è in programma una seduta di allenamento pomeridiana, mentre sabato la squadra effettuerà la seduta di rifinitura in mattinata, quindi, nel primo pomeriggio, il gruppo partirà nel primo pomeriggio alla volta di Milano".
