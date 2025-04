Milan-Inter, le possibili scelte di Inzaghi: Correa la novità in attacco

Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, il Milan di Conceiçao dovrà affrontare l'ostacolo Inter in semifinale di Coppa Italia. In una stagione così, questa competizione diventerà l'obiettivo massimo per i rossoneri, mentre l'Inter di Inzaghi potrà concentrarsi ancora sulla Champions e sul campionato.

Inter, chi giocherà contro il Milan?

Solito 3-5-2 per l’Inter di Inzaghi. Tra i pali, dovrebbe andare Josep Martinez e non Sommer. Tridente difensivo formato da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Nel ruolo di esterni Darmian da una parte e Carlos Augusto dall’altra, mentre al centro del campo dovrebbero esserci Frattesi, Calhanoglu e Barella. In attacco, con Thuram, Correa si candida per una maglia dal 1′.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti: Preti – Baccini

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Streaming: Mediaset Infinity

TV: Canale 5

Web: live testuale su MilanNews.it