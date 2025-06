Blitz del Milan a Londra sponda Arsenal: nel mirino Zinchenko e Kiwior

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca di solidità in difesa dopo che nelle ultime stagioni ha subito un po' troppi gol per una squadra che dovrebbe lottare sempre per il vertice. E su questo aspetto la dirigenza rossonera ci starebbe già cominciando a lavorare, come confermato questa mattina anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Stando alla rosea, infatti, nella giornata di martedì un emissario del Milan ha tenuto una riunione con la dirigenza dell'Arsenal per parlare soprattutto di due nomi: Oleksandr Zinchenko e Jakub Kiwior.

Zinchenko al posto di Theo

Le strade del Milan e di Theo Hernandez dovrebbero separarsi in questo calciomercato, motivo per il quale l'emissario rossonero avrebbe parlato con la dirigenza dei Gunners di Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino con un passato da trequartista. Fra tutti i nomi usciti nel corso di queste settimane, quello dell'ex Manchester City sembrerebbe mettere d'accordo tutti dalle parti di Casa Milan, per livello ed esperienza. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio, anche perché Zinchenko è il primo a voler cambiare area dopo l'ultima complicata stagione. In quel di Londra l'ucraino guadagna 5 milioni di euro netti a stagione, e ovviamente la strategia rossonera è di provare a spalmare l'ingaggio su più stagioni a una cifra ben più bassa.

Kiwior per Thiaw

Un altro importante passaggio di consegne potrebbe avvenire al centro, con Malick Thiaw prossimo a salutare il Milan per tornare, con ogni probabilità, in Bundesliga. Ed ecco giustificato l'interesse per Jakub Kiwior, profilo gradito non solo per la sua versatilità, ma anche perché stiamo parlando di un calciatore che in Serie A ci ha già giocato, con la maglia dello Spezia. Il polacco, così come l'ucraino, non sarebbero ovviamente gli unici nomi sulla lista di Igli Tare, ma potrebbero presto diventare un'opportunità che il Milan non può permettersi di lasciarsi sfuggire.