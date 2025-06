MN - Pagotto: "Ora qualsiasi cosa tu faccia non farai bene, perché il coltello dalla parte del manico ce l'ha Maignan. La speranza è che ragioni e che dia il giusto valore al Milan"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Angelo Pagotto ci dice la sua sul momento attuale dei rossoneri, dal ritorno di Massimiliano Allegri al caso Maignan.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Situazione non semplice per Allegri con Maignan.

"Ora qualsiasi cosa tu faccia non farai bene, perché il coltello dalla parte del manico ce l'ha Maignan. La speranza è che ragioni, dia il giusto valore al Milan e magari rinnovi ed eventualmente vada poi via a un prezzo congruo. Perché alla fine Maignan deve anche ringraziare il Milan".

Un Milan criticato anche nella gestione societaria

"Quando la proprietà e lontana e non c'è un responsabile di carisma a Milano, è così. Il Milan non sembrava una squadra di Milano. Quando c'erano Boban e Maldini era un'altra cosa, c'era un senso di appartenenza e si sapeva a chi bussare".

È stato venduto Reijnders, andrà via Theo mentre Maignan è in una sorta di limbo

"La cifra che hanno offerto era irrisoria, non è possibile svenderlo. Maignan vale 50 milioni".

Il rischio ora è di perderlo a zero

"Dovevano rinnovare prima o vendere prima, c'è stato un errore di programmazione".