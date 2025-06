Ivan Gazidis: "Ecco come abbiamo ricostruito il Milan. Maldini fu fondamentale per il nostro spogliatoio"

Al Podcast Xbdvl di Cannon Sports Media, l'ex dirigente milanista Ivan Gazidis ha parlato di Moncada come top scout e della qualità della video-analisi Milan. Parentesi importante, se non fondamentale, anche quella relativa all'esperienza come dirigente di Paolo Maldini in rossonero.

Su Moncada

"Una delle prime cose che abbiamo deciso di fare, è stata quella di assumere un capo scout di qualità e talento come Moncada, bravo a scoprire giovani talenti per ricostruire il Milan. Per fare bene devi poi saper analizzare i giocatori e le loro caratteristiche, non solo tecniche, e lo abbiamo fatto in ogni sessione di mercato".

L'importanza di Paolo Maldini

"Poi ovviamente arriva il lato dirigenziale, e lì spicca la figura di Paolo Maldini. Mi aveva colpito la qualità del rapporto umano di Paolo con i giocatori. Per quel progetto, Paolo era importante, anzi fondamentale perchè portava presenza, carisma e credibilità. Era davvero incredibile il rapporto che aveva con i giocatori a Milanello, un esempio per tutti non solo per i ragazzi giovani".