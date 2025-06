Il saluto social di Reijnders: "Porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero"

Nella giornata di ieri Tijjani Reijnders è ufficialmente diventato un nuovo calciatore del Manchester City. L'olandese si è trasferito in Inghilterra per 57 milioni di euro più 15 bonus, cifre che hanno permesso al Milan di registrare a bilancio una plusvalenza di oltre 40 milioni di euro. Arrivato dall'AZ nell'estate del 2023, Reijnders è subito entrato nel cuore dei tifosi rossoneri, soprattutto nella scorsa stagione, dove in un mare in tempesta è stato l'unico spiraglio di sereno (insieme a Pulisic).

Dopo essersi presentato al suo nuovo club, sui propri canali social l'olandese ci ha tenuto a salutare il Milan in una lunga ed emozionante lettera, riportata di seguito: "Giocare per voi e fare parte della vostra storia è stato un sogno. Anche perché: AC Milan significa calciatori iconici. È stato un onore fare parte di questa famiglia. Grazie per la fiducia che ho avuto dagli allenatori, dagli staff e dai miei compagni di squadra. Mi hanno dato la possibilità di giocare ad alti livelli e permettermi di diventare il calciatore che sono oggi. Sono molto orgoglioso di aver vinto il mio primo titolo qui.

Dire che il Milan avrà sempre un posto speciale nel mio cuore è riduttivo. Qui è dove sono davvero cresciuto: come calciatore e come persona. Siamo diventati genitori qui, e il luogo di nascita del nostro piccolo (Xavien, ndr) sarà sempre Milano. Tutto questi in soli due anni. Non vi ringrazierò mai abbastanza. Siete stati la mia famiglia, e la famiglia è per sempre. Con tanto amore, TI".