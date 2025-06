Gazidis ammette: "Mi aveva colpito la qualità del rapporto umano di Paolo Maldini con i giocatori"

Al Podcast Xbdvl di Cannon Sports Media, l'ex dirigente milanista Ivan Gazidis ha parlato di Moncada come top scout e della qualità della video-analisi Milan. Parentesi importante, se non fondamentale, anche quella relativa all'esperienza come dirigente di Paolo Maldini in rossonero. Un estratto delle sue parole:

L'importanza di Paolo Maldini

"Poi ovviamente arriva il lato dirigenziale, e lì spicca la figura di Paolo Maldini. Mi aveva colpito la qualità del rapporto umano di Paolo con i giocatori. Per quel progetto, Paolo era importante, anzi fondamentale perchè portava presenza, carisma e credibilità. Era davvero incredibile il rapporto che aveva con i giocatori a Milanello, un esempio per tutti non solo per i ragazzi giovani".