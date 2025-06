Gattuso in pole per la panchina dell'Italia: possibile ritorno anche di Prandelli

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 18:20 Gli ex

Continua il lavoro della FIGC per individuare il successore di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana. In cima alla lista dei candidati c’è Gennaro Gattuso, reduce dalla recente esperienza all’Hajduk Spalato. L’ex tecnico di Milan e Napoli ha ricevuto nelle ultime ore diverse telefonate da Gigi Buffon, capo delegazione azzurro, e un incontro diretto con il presidente Gravina potrebbe tenersi a breve.

Gattuso non arriverebbe da solo: si fa strada l’idea di uno staff fortemente legato allo spogliatoio azzurro, con Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli possibili collaboratori tecnici. Una soluzione che darebbe continuità allo spirito di gruppo costruito negli anni recenti.

Intanto si parla anche di un possibile ritorno in Federazione per Cesare Prandelli. L’ex CT potrebbe assumere un ruolo di mentore per il settore giovanile e scolastico, pur senza sovrapporsi al lavoro di Maurizio Viscidi, attuale coordinatore delle nazionali giovanili.

Sul tema è intervenuto anche Gravina, che da Coverciano ha precisato: “Oggi non c’è nessun incontro. Non è una questione di nomi, ma di costruire un progetto vero, che sia applicabile e sostenibile nel tempo”.