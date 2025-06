Italia, Gattuso sempre più vicino a diventare ct: possibile firma a inizio settimana

vedi letture

Ulteriori passi avanti fra la FIGC e Gennaro Gattuso, allenatore individuato per raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti come commissario tecnico azzurro. Nelle scorse ore, come da previsione, è andato in scena un faccia a faccia fra l'ex centrocampista ed il presidente Gabriele Gravina. Fra le parti si respirano sensazioni positive, con Gattuso che dovrebbe firmare il suo contratto con la federazione all'inizio della prossima settimana.

Tutto apparecchiato o quasi, con solo i consueti dettagli oramai da sistemare nel nuovo e decisivo summit previsto per i prossimi giorni. Fra questi, anche quelli riguardanti il 'Gruppo Azzurro' che dovrà lavorare a stretto contatto col ct e trasmettere sentimento e senso di appartenenza. Nei profili vagliati dalla federazione certamente ci sarà Cesare Prandelli con un ruolo da coordinatore, una sorta di direttore tecnico della Nazionale. Oltre a Gigi Buffon ovviamente, sempre più forte e sempre più operativo nel suo ruolo non solo di capodelegazione.

Lo staff di Gattuso invece comprenderà il suo fedele vice Gigi Riccio. Con loro anche vecchi simboli di una grande Nazionale: probabilmente Leonardo Bonucci, forse anche l'ex compagno Andrea Barzagli. Oltre a loro, probabile ruolo anche per Gianluca Zambrotta, a completare un pacchetto di recenti grandi ex della maglia azzurra.