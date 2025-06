M.Orlando sul Milan: "Con Allegri e una buona campagna acquisti può fare bene"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Inter e Juventus, chi arriverà più lontano nel Mondiale per Club?

"L'Inter è a pezzi dal punto di vista morale, la Juve invece con Tudor confermato mi immagino che sarà più pressante con i suoi. Per Tudor questo comunque è un biglietto di presentazione che non vuole sbagliare".

Frattesi e Vlahovic possono rilanciarsi. Che dice?

"Frattesi è un giocatore arrabbiato per quello che è successo nell'ultimo periodo, è uno che da sempre tutto, ama giocare, credo gli manchi il campo e può essere un protagonista. Dall'altra parte non so se la Juve faccia bene a riconfermare Vlahovic. Mi sembra che sia un giocatore che in questi ultimi anni non abbia dimostrato molto. Più che la Juve voglia tenerlo credo sia più che manchi la voglia di qualcuno di portarlo via".

Calhanoglu: che deve fare l'Inter?

"I cicli finisco, dipende se anche lui pensa sia così. E' turco, andare al Galatasaray potrebbe essere un chiudere la carriera lì in patria. Sarebbe una grossa perdita per il Calhanoglu che conosciamo, ma l'ultimo che abbiamo visto ha faticato".

Milan, ci sono nomi importanti in ballo:

"Allegri si gioca tanto, è vero. Non ha più tanto spazio per sbagliare. Allegri credo sia andato lì pretendendo delle garanzie di giocatori, quindi fossi nei tifosi sarei fiducioso. Credo che il Milan abbia capito che con Allegri e una buona campagna acquisti si possa fare bene. Xhaka? Allora vedremo un Milan che palleggia, quindi vuol dire che Allegri si è 'convertito'".

Napoli che si sta rinforzando:

"Mi fa divertire Musah, uscito dopo la Lazio per i fischi a San Siro. Sono sicuro che nelle mani di Conte possa emergere, perché è un buon giocatore. Credo che il Napoli sarà protagonista in questo mercato. E chissà che non riescano a convincere a rimanere Osimhen...".