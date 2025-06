Theo-Atletico, la fumata nera non solo per i soldi. Per gazzetta.it hanno avuto un peso anche i tifosi colchoneros

vedi letture

Nella serata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, si è registrata una frenata praticamente definitiva nella trattativa tra Milan ed Atletico Madrid per Theo Hernandez. Nel pomeriggio gli spagnoli erano tornati alla carica e sembrava che l'operazione potesse farsi. Poi la fumata nera, con i Colchoneros che non hanno voluto soddisfare le richieste del Milan: 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto sono stati considerati eccessivi.

Ma non solo, perché tra le cause di questo mancato ritorno c'è anche il risentimento della tifoseria biancorossa nei confronti di Theo, riporta gazzetta.it. Il terzino nel 2017 è passato dalla cantera dell'Atletico al Real Madrid: tradimento massimo. E poi si è andati oltre, con il francese non ha perso occasione per prendere in giro la sua ex squadra dopo aver vinto in maglia blanca, seppur da comprimario. Il mondo colchonero si è segnato tutto e l'ha fatto presente: non sarebbe stato un ritorno facile.