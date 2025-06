Damiani: "Stimo molto Tare, con Allegri può costruire una coppia vincente"

“Gattuso? Da calciatore era esuberante, da calciatore lo trovo equilibrato. Ha una buona storia, ama la Nazionale. E’ una buona scelta”.Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani su Gennaro Gattuso, prossimo a diventare il commissario tecnico della Nazionale Italiana.

L'Italia andrà al Mondiale?

“L’augurio dopo che per otto anni non siamo andati è quello di andarci. Altrimenti sarebbe una tragedia sportiva”.

Cosa ha sbagliato Luciano Spalletti?

"Non me la sento di dare delle colpe a Spalletti che per certi versi ha fatto molto bene. Abbiamo una discreta nazionale. Se però prendiamo i calciatori attuali uno per uno e li confrontiamo con quelli delle Nazionali del passato, in quella squadra non ne giocherebbe uno. Forse ad eccezione di Donnarumma. Sarà perché abbiamo troppi stranieri, sarà il ricambio generazionale. Ma questa Nazionale rispetto al passato manca di qualcosa”.

Cosa porterà Gattuso?

“Entusiasmo, grinta, esperienza. In Nazionale ha sempre dato molto. Però poi in campo vanno i calciatori”.

Il Milan riparte da Tare e Allegri. L'Inter punta su Chivu.

“Stimo molto Tare e con Allegri può costruire una coppia vincente. Chivu è una scommessa ma conosce l’Inter, che ha una grande dirigenza. Non ci sono risultati senza grandi dirigenti. Sono convinto che i nerazzurri faranno bene”.

Giusta la conferma di Tudor alla Juve?

“Tudor mi piace. Ha personalità, carisma. Alle spalle c’è un bel gruppo dirigenziale. Farà bene”.

Napoli scatenato sul mercato. De Laurentiis ha deciso di accontentare Conte.

“Il Napoli ha un allenatore e una società che sanno il fatto loro. De Laurentiis sa fare il presidente. Conte è il miglior allenatore sulla piazza a livello mondiale. Poi però ci vogliono i calciatori. Se prendi De Bruyne fai capire che hai intenzioni serie”.