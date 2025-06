Milan, idea Saelemaekers schierato "alla Cuadrado"

vedi letture

Con Theo Hernandez ormai lontano e sempre più verso la cessione, il Milan è alla ricerca di nuovi esterni mancini da affidare a mister Massimiliano Allegri. Sono diversi i profili che vengono sondati dalle parti di via Aldo Rossi per affidare al mister toscano un giocatore di qualità e che possa sostituire il francese. Sono diversi i nomi al vaglio del nuovo direttore sportivo Igli Tare e presto potrebbe essere tutto più chiaro anche se, va sottolineato, come il mercato ufficialmente ancora non sia iniziato.

I nomi al vaglio di Tare

Uno dei nomi che resta sempre in auge è quello di Andrea Cambiaso. La trattativa non sembra facilissima e infatti il suo nome può anche essere derubricato come "sogno". Più concreta invece la pista che porterebbero a Udogie dell'Udinese ma soprattutto a Guéla Doué, fratello di Desiré castigatore dell'Inter nella serata nefasta dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Saelemaekers "alla Cuadrado"

Ovviamente si valutano anche alternative che possano essere impiegate qualora non si riuscissero ad arrivare alle soluzioni sopra citate. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i sostituti il Milan li avrebbe già in casa come potrebbero essere Bartesaghi e Jimenez senza considerare la carta Salemeakers, reduce dal prestito alla Roma, impiegato in una posizione più difensiva come fu Cuadrado con la Juventus proprio di Max Allegri.