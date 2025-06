Corradi nello staff di Allegri. Al suo posto nell'Italia U20 ci sarà Barzagli

vedi letture

Dopo l’incontro delle scorse ore tra Gennaro Gattuso e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, la strada per la nomina del nuovo commissario tecnico dell’Italia sembra ormai definita. In seguito all’esonero di Luciano Spalletti, l’ex centrocampista azzurro è infatti pronto a subentrare alla guida della Nazionale. Salvo sorprese dell’ultimo momento, secondo quanto raccolto da TMW Gattuso firmerà il suo nuovo contratto all’inizio della prossima settimana. L’intesa prevede un accordo di un anno con opzione per una seconda stagione: un punto su cui le parti stanno ancora lavorando per trovare la formula definitiva. Durante il summit tra Gattuso e Gravina sono stati affrontati diversi temi legati al futuro della Nazionale, inclusa la composizione dello staff tecnico, che dovrebbe includere Leonardo Bonucci, ma non solo.

Prandelli nel Gruppo Azzurro

Parallelamente, si stanno sviluppando anche i ragionamenti sul nuovo assetto del cosiddetto Gruppo Azzurro, che opererà a Coverciano. Cesare Prandelli è destinato a diventare il responsabile tecnico per lo sviluppo dei vivai. Il suo ruolo sarà quello di coordinare una struttura parallela che interagirà direttamente con il Settore Tecnico, il Settore Giovanile e Scolastico e, di conseguenza, con i club. L’obiettivo è attivare nuove metodologie di lavoro per migliorare la qualità dei vivai italiani. A supportarlo in questo compito ci saranno anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.

E Barzagli rimpiazzerà Corradi

Infine, si profila un cambiamento anche alla guida dell’Under 20. Andrea Barzagli è il nome in pole per succedere a Bernardo Corradi, che a sua volta entrerà nello staff tecnico di Massimiliano Allegri nel suo ritorno sulla panchina del Milan.