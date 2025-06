Una marea di campioni al Mondiale per Club: c'è Messi anche senza Cristiano Ronaldo

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Da MBAPPÈ a DEMBELÈ, da SERGIO RAMOS a OLIVIER GIROUD. Stelle consacrate e assi al crepuscolo. E' ampio e di pregio il panorama dei campioni che daranno lustro all'ultima lucrosa creatura della Fifa, il primo mondiale per club (con montepremi di due miliardi), aperto a 32 squadre di 20 paesi di tutti i continenti che battaglieranno in 9 stadi Usa dal 15 giugno al 13 luglio. Il presidente Infantino ha provato invano ad 'accasare' Cristiano RONALDO (che si è consolato vincendo la Nations League col Portogallo) per ricreare la storica rivalità con Leo MESSI, presente con l'Inter Miami. La Pulce è uno dei 24 campioni del mondo delle ultime quattro edizioni che saranno ai nastri di partenza. Sarà un parterre de roi senza precedenti perché, accanto ai protagonisti della Champions, ci saranno anche tanti assi a fine carriera che racimolano ingaggi ingenti in Nord-Sud America e nei rampanti campionati arabi. - Girone A: il Porto, pur nella sua annata più modesta, può schierare il portiere DIOGO COSTA, protagonista del mondiale, e la stellina 18/enne Rodrigo MORA, pronto a spiccar il volo. Volo già spiccato, per il Palmeiras, dal 17/enne esterno ESTEVAO, atteso in Premier dal Chelsea che lo ha pagato 60 mln. Oltre a Messi l'Inter Miami schiera alcuni suoi scudieri del Barca: il Pistolero SUAREZ (38 anni), BUSQUETS (37) e JORDI ALBA (36). - Girone B: dopo il trionfo in Champions passerella per il Psg di Luis Enrique. C'è l'imbarazzo della scelta per decifrare i più attesi: il possibile Pallone d'Oro DEMBELÈ, gli esperti MARQUINOS, HAKIMI, DONNARUMMA E KVARA, i giovani DOUÈ e JOAO NEVES. L'Atletico Madrid risponde col Piccolo Principe GRIEZMANN, il potente SORLOTH, il talentuoso JULIAN ALVAREZ. - Girone C: il Bayern recupera da infortunio il geniale MUSIALA, si attende i gol dallo specialista KANE, a dare una robusta mano ci saranno i concreti KIMMICH e OLISE, l'effervescente SANÈ mentre sarà l'ultima passerella per THOMAS MUELLER (36 anni) e NEUER (39). Il Benfica conta sul trequartista turco KOFKU e sul veterano OTAMENDI (37). Un'altra vecchia gloria la schiererà il Boca Juniors, l'ex napoletano CAVANI (38). - Girone D: l'ambizioso Chelsea di Maresca vuole svettare con l'esterno CUCURELLA, i costosi centrocampisti CAICEDO e ENZO FERNANDEZ e l'attaccante Cole PALMER.

Nel Flamengo hanno trovato casa gli ex juventini 34/enni ALEX SANDRO e DANILO mentre nel Los Angeles sverna felice la vecchia volpe Olivier GIROUD, 39 anni. - Girone E: reclutato all'ultimo momento dopo il no di Fabregas, Christian Chivu guiderà un'Inter depressa che proverà a ripartire con la regia di CALHANOGLU e i gol DI LAUTARO e DUMFRIES. Nel Monterrey spende gli ultimi spiccioli di una carriera leggendaria il 39/enne Sergio RAMOS. - Girone F: compito facile per il Dortmund che vuole vincere il girone avvalendosi del talento di BRANDT e SABITZER, dei gol di GUIRASSY e ADEYEMI. Desta curiosità la presenza nelle file del Fluminense di un altro glorioso veterano, il 40/enne ex milanista e Psg Thiago SILVA. - Girone G: dopo un anno modesto Pep Guardiola chiama a raccolta la sua ciurma di campioni. RODRI è tornato, dopo il lungo infortunio, a fare reparto col talento di Bernardo SILVA, FODEN e GREALISH, in difesa svetta GVARDIOL, i gol li segna sempre HAALAND. Spera di esserci anche REIJNDERS, appena approdato al City dal Milan. La Juve di Tudor cerca di riprendere quota con le invenzioni di YILDIZ e Nico GONZALEZ, mentre cercano riscatto DOUGLAS LUIS e KOOPMEINERS. - Girone H: Ancelotti è volato in Brasile e il Real Madrid ritrova il suo vecchia bandiera XABI ALONSO che dovrà formare un mosaico affidabile con i pezzi da 90 MBAPPÈ, VINICIUS JR e BELLINGHAM. A dargli una mano saranno i nuovi acquisti ALEXANDER-ARNOLD e l'ex juventino HUIJSEN, approdato per 60 mln. Il più pagato allenatore del mondo, Simone Inzaghi (25 mln l'anno), esordirà con l'Al-Hilal dopo il divorzio dall'Inter. Nelle file arabe troverà il suo ex MILINKOVIC-SAVIC, il serbo MITROVIC, i talentuosi RUBEN NEVES e MARCOS LEONARDO, l'ex interista e juventino JOAO CANCELO e l'ex napoletano KOULIBALY. In mezzo a tutti questi campioni cercherà di ritagliarsi uno spazio anche l'emergente 21/enne attaccante ivoriano del Salisburgo KONATE. (ANSA).