Dida: "Sono felice se Maignan rimane al Milan, è uno dei più forti in circolazione"

Nelson Dida, ex portiere rossonero, intervistato da Sportitalia, ha dichiarato su Mike Maignan: "Sono felice che lui possa rimanere e dimostrare la propria forza come portiere, perché sono convinto che lui sia uno dei più forti in circolazione. E’ forte, anche di testa, si vede, è anche capitano, si visto nelle ultime partite. L’importante è vedere che abbia ancora voglia come ho visto in lui”.

In merito al nuovo Milan, il brasiliano ha spiegato: “Con il nuovo allenatore penso che cambierà qualcosa, ha un modo di comandare la squadra che conosciamo. Ha fatto benissimo con il Milan, ha vinto, dimostrando quanto vale. Diventerà un Milan importante, tifiamo sempre per quello. Leao? E’ un grandissimo giocatore, velocissimo, ha fatto già tanto per questa squadra, è giovane e si vede anche fuori dal campo quanto sia gentile. Rafa il più brasiliano? Possiamo dire di sì”.